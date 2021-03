Stratená generácia v školách. Koho trápi vzdelanie našich detí?

Ak minister Krajčí má odstúpiť lebo nezvláda zdravotníctvo tak potom minister NEškolstva Grohling by mal nielen odstúpiť ale rovno odísť do úzadia

Cez prvú vlnu takto pred rokom sme bleskurýchlo zavreli školy, ako jedna z prvých krajín, niečo sa na nás valilo, nevedeli sme čo to je, spolu s nami alebo hneď po nás tak urobila väčšina krajín Európy a v podstate aj celého sveta, podľa štúdie Unicef 150 krajín zavrelo školy úplne, ďalších 10 čiastočne. V máji sa začala covid situácia zlepšovať a krajiny začali školy otvárať. Po skončení letných prázdnin 100 krajín otvorilo školy úplne a 50 aspoň čiastočne a cca.25 krajín drží školy úplne zavreté, vrátane Slovenska. Až sme sa prepracovali na špicu Európy, ako od novembra upozorňuje „Dajme deťom hlas“ Pri porovnaní v rámci celej Európy (vrátane Balkánu), boli v počte dní s úplne otvorenými školami horší len Rumunsko, Bosna a Hercegovina a Severné Macedónsko. Ak porovnávame počet dní s čiastočne zatvorenými školami, predbehla nás len Bosna a Hercegovina. Pri celosvetovom porovnaní dní, kedy boli u nás otvorené všetky školy je Slovensko na 148 mieste z 214 – radíme sa medzi Keňu a Etiópiu.

Dištančná výučba je najťažšia pre najmenšie deti a ich rodičov, ktoré potrebujú kontakt s učiteľom. Úplne najťažšie to majú deti a rodičia s vylúčených komunít, kde je najväčší problém s prístupom na internet, so zariadeniami (tablety či notebooky) a s rodičmi, ktorí nechcú alebo pri všetkej snahe nedokážu nahradiť učiteľa. Pamätáte si ešte na to keď ponúkli pomoc mobilní operátori a ministerstvo odmietlo? V tejto otázke odvtedy nastal NULOVÝ pokrok. Keď na situáciu upozornili v Inštitúte vzdelávacej politiky – v septembri 2020 robili dotazníkový prieskum na školách, z ktorého sa zistilo , že počas prvej vlny sa vôbec neučilo 52 tis.detí, bolo im zo strany ministerstva naznačené že to nie sú želané výsledky, a teda aby prieskum upravili. Keďže to odmietli, výsledkom je odchod bývalého šéfa aj jeho kolegov. Keď prvýkrát zatvorili školy v Česku, začala verejnoprávna ČT vysielať program UčíTelka, zameraný na žiakov prvých a druhých ročníkov ZŠ. Tento týždeň sa školy opäť zavreli tak ČT reláciu obnovila. Odborníci upozornili, že výučba na diaľku posilňuje nerovnosť medzi deťmi, diskusia sa preniesla k otázke maturít, vyjadril sa premiér Babiš. Minister školstva Plaga navrhuje iný model. Diskusia v SR? Budú u nás tento rok vôbec maturity?

Zlá pandemická situácia je aj v iných krajinách, školy nechali napriek tomu otvorené aj v najviac postihnutých regiónoch, napr.Francúzsko. V rakúskom Tirolsku zistili výskyt nebezpečnej Juhoafrickej mutácie COVID-19 a od začiatku februára túto spolkovú krajinu hermeticky uzavreli. No žiaci základných a špeciálnych škôl sa do škôl vrátili od pondelka 15.2. a takúto možnosť dostali aj na stredných školách, ak ich rodičia pracujú – ako to u nás voláme v kritickej infraštruktúre.

Späť do SR. Chaos vyvrcholil tento týždeň

Slovensko sa dostalo na prvé miesto v rebríčkoch úmrtnosti na svete, tak vláda zaviedla povinnú prácu z domu a prísnejší lockdown. Školy sa mali otvoriť od 3.3.2021 pre deti rodičov, ktorí z domu robiť nemôžu. Riaditelia čakali na pokyny od rezortu do poslednej chvíle a dozvedeli sa že školy sa otvoria od pondelka 8.3. pre všetky deti. Prvé začali pochybovať samosprávy, napr.v Bratislave, neskôr odborná verejnosť, v sobotu Dáta bez pátosu, aj učiteľka Ľubica a v nedeľu sa pridal infektológ Jarčuška, ktorý v Košiciach vítal Sputnik s Krajčím a Matovičom, a poslal Krajčímu oficiálnu žiadosť aby ho schválil. V kritike Bošnák ešte pritvrdil v ankete portálu postoj.sk, kde zatváranie a neotvorenie škôl označil za najväčšiu chybu za celú pandémiu. Pripomínam, že rovnaký Bošňák je asistentom poslanca Viskupiča za SaS, ktorá ovláda ministerstvo školstva. Ministerstvo v nedeľu 8.3. aktualizovalo pokyny k návratu do škôl na svojom webe a hodilo to celé na zriadovateľov a riaditeľov...

Zatvorenie škôl by mali najlepšie zvládať vysokoškoláci, ktorí sú technicky aj mentálne schopní študovať samostatne a dištančná forma by pre nich nemala predstavovať problém – hoci napr. medikom online pitva nenahradí skutočnú.... Preto pre vysoké školy má ministerstvo prichystané iné prekvapenie, zrušenie autonómie a samosprávy a ich ovládnutie politickými nominantmi ministra školstva osobne, nazvané „reforma vysokých škôl“. Návrh v tejto podobe zdá sa neprejde, ale to neznamená, že im nevyjde pokus ďalší. To je mentálne zrkadlo vlády v ktorej svoju diplomovú prácu opajcli predseda parlamentu a minister školstva a za premiéra ju dokonca opajcla kamoška.

Pán minister, vráťte sa radšej k svojmu pôvodnému povolaniu a pózovaniu v smotánke. Keď táto vláda skončí, tak nechcem byť v koži toho, kto dostane do rúk tento rezort. Medzitým by sa mohol premenovať na ministerstvo NEškolstva.