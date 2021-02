Táto vláda musí skončiť! Začali sa zbierať podpisy na referendum. Spísať všetky prešľapy a dôvody prečo by táto vláda mala skončiť, by bolo nad možnosti jedného blogu, stačí sa venovať udalostiam posledného týždňa

V Národnej Rade má súčasná vláda ústavnú väčšinu, preto jediný demokratický spôsob ako ukončiť jej vládnutie je vyzbierať 350 000 podpisov na to, aby prezidentka Zuzana Čaputová mohla vyhlásiť referendum o predčasných voľbách. Strana Hlas-SD preto spoločne s ďalšími politickými stranami a spoločenskými organizáciami začína zbierať podpisy na vypísanie referenda o predčasných parlamentných voľbách.

Spísať všetky prešľapy a dôvody prečo by táto vláda mala skončiť, by bolo nad možnosti jedného blogu, preto sa budem venovať len udalostiam tohto týždňa, ktorými pomyselný pohár trpezlivosti občanov Slovenska pretiekol. Poslednou kvapkou v mori chaosu a nekompetentnosti bol práve tento týždeň.

1. (Ne)otvorenie škôl - najprv sa slávnostne oznámilo ich otvorenie, neskôr sa premiér postavil proti tomu, tak aby vina padla na strany SaS a Za ľudí. Dokonca premiér Matovič odmietal zvolať zasadnutie vlastnej vlády a nakoniec sa jej alibisticky ani nezúčastniľ!

https://domov.sme.sk/c/22589779/premier-matovic-poveril-ministra-hegera-aby-zvolal-vladu.html https://plus7dni.pluska.sk/domov/premier-matovic-vlada-bude-rokovat-dovtedy-kym-nedohodne-on-sam-toho-pritom-nezucastni

2. Prechod na COVID automat = opäť plošné testovanie, ktoré celé hodili na samosprávy, pričom opätovne, ako už býva zvykom, do poslednej chvíle nie sú jasné podmienky. Toto rozhodnutie kritizovali ja členovia vlády. Slová jedného člena vlády: "Robia bláznov z ľudí, robia bláznov z nás,“ ani nepotrebujú ďalší komentár...

https://domov.sme.sk/c/22590560/krajniak-ostro-kritizoval-uznesenie-vlady-je-to-blazinec.html

3. Návšteva Francúzska, infantilné vystupovanie nášho premiéra, hraničiace s medzinárodnou hanbou. Priamy prenos z prijatia vysielala exkluzívne facebooková stránka OĽANO, ktorá správne napísala meno francúzskeho prezidenta až na tretí pokus.

https://www.cas.sk/clanok/1083538/matovicovci-na-posmech-celemu-slovensku-trapas-pred-premierovou-navstevou-francuzskeho-prezidenta/



4. Priznanie osobnej zodpovednosti Igora Matoviča za zbytočné úmrtia ľudí, ktorých počet včera dosiahol hrozivé číslo 5000, na čo sme upozornili nočnou tlačovkou (zákaz vychádzania bol dodržaný)

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575921-hlas-sd-ak-premier-prizna-zodpovednost-za-smrt-obeti-covid-19-mal-by-odist/

https://www.facebook.com/HlasSocialnaDemokracia/posts/228823542212486



5. Ministerstvo zdravotníctva ZABUDLO nakúpiť striekačky, preto sa v nemocniciach vyhadzovali stovky vakcín na COVID 19, hoci ich na to slovenský výrobca Chirana upozorňoval od marca 2020, dokonca ich o to VEREJNE PROSIL. A teraz ministerstvo tlačí na firmu aby porušila zmluvy o dodávkach iným štátom a vyrobila striekačky prednostne pre Slovensko, firma s tým nemá problém, no keď žiadala ministerstvo aby mohla prednostne zaočkovať časť zamestnancov, od ktorých výroba závisí, tak im to nepovolili.

https://www.facebook.com/zomriofficial/posts/2887501358195775/



6. Minister zdravotníctva Krajči bez udania dôvodu odvolal zakladateľa a dlhoročného generálneho riaditeľa Východoslovenského ústavu srdcovocievnych chorôb a na jeho miesto dosadil človeka, ktorý pôsobil ako vedúci ľudských zdrojov v US Steel. Za odvolaného F.Sabola, jediného kardiochirurga s titulom Profesor v SR, sa postavili všetci zamestnanci VÚSCH, Lekárska fakulta v Košiciach, aj primátor Košíc.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22589675/zamestnanci-kardioustavu-protestuju-ze-krajci-vymenil-profesora-za-hutnika.html

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/576910-krajci-odvolal-riaditela-vusch-v-kosiciach-sabola/

Ak máte už aj vy dosť tohto nekončiaceho sa konfliktu a neustáleho chaosu, ktorý táto vláda vytvára, stiahnite si hárok zo stránky WWW.REFERENDUM2021.SK, podpíšte ho a pošlite ho na adresu P.O. Box 812 08, Bratislava 811 08 (adresa je uvedená aj na hárku).

Ďakujeme za podporu.